В Нижнем Новгороде вручили премию «Юрист года – 2025» девяти лауреатам

Церемония «Юрист года – 2025» прошла в честь Дня юриста в Нижнем Новгороде

Девять представителей юридического сообщества Нижегородской области получили премию «Юрист года – 2025» на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню юриста, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижнем Новгороде 4 декабря состоялась церемония вручения региональной премии «Юрист года – 2025». Мероприятие прошло в честь Дня юриста, который отмечается 3 декабря. Премию получили девять специалистов в различных областях права.

Председатель Нижегородского отделения ассоциации юристов России Ирина Фаст поздравила коллег и отметила, что премия вручается за профессионализм, опыт, достижения и вклад в развитие юриспруденции. Она подчеркнула важность принадлежности к профессиональному сообществу и значимость бесплатной юридической помощи.

В этом году премия вручалась в семи номинациях. В номинации «За вклад в развитие юридической науки» награду получила заведующий кафедрой гражданского права и процесса ННГУ Ольга Сиземова. В номинации «Юридическое образование и воспитание» лауреатом стала Юлия Орлова, заведующий кафедрой европейского и международного права ННГУ.

В номинации «Законность и правопорядок» отмечены руководитель областного управления ФССП Александр Юдин и председатель судебного состава Нижегородского областного суда Владимир Мартынов. Александр Юдин рассказал, что за 10 месяцев этого года сотрудники службы исполнили более 800 тысяч судебных решений.

В номинации «Правозащитная деятельность» премию получили заведующий адвокатской конторой Георгий Курашвили и директор Госюрбюро Максим Фомичев. Уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына подчеркнула, что успех юриста определяется восстановленной справедливостью.

В номинации «За преданность юридической профессии» награждены вице-президент Палаты адвокатов Татьяна Рябкова и нотариус Ирина Зотова. За особые заслуги в юриспруденции отмечен профессор Евгений Рябков. Также были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.