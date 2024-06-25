В нацпроект «Производительность труда» в 2024 году вошли 53 обрабатывающих предприятия

С начала текущего года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 предприятия обрабатывающей промышленности из Москвы. Также 26 компаний окончили первый этап проекта, сэкономив за счет участия в нем более 500 млн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Предприятия обрабатывающей промышленности — самые активные участники нацпроекта „Производительность труда“. За 2,5 года к нему присоединилось 228 предприятий этой отрасли, в том числе 53 — только с начала 2024 года. За пять месяцев этого года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта. Благодаря оптимизации бизнес-процессов они смогли увеличить выработку в среднем на 36%, более чем на треть ускорить выпуск продукции и сократить неиспользуемые запасы», — отметила Мария Багреева.

Она добавила, что суммарный экономический эффект от участия этих компаний в национальном проекте составил 569 млн рублей. По завершении пилотной фазы они масштабируют приобретенный опыт на все процессы.

В национальном проекте участвуют компании, помогающие столице строить объекты социальной и жилой инфраструктуры, обеспечивающие функционирование инженерных коммуникаций и поставляющие в дома горожан ресурсы — тепло, свет и воду. При помощи инструментов нацпроекта свою эффективность повышают и предприятия, которые выпускают микроэлектронику, мебель, медоборудование, обувь и одежду — все, что необходимо москвичам в повседневной жизни.

К примеру, московский производитель оборудования для регулирования микроклимата при помощи национального проекта смог 90% нарастить производство внутрипольных конвекторов для обогрева помещений. Благодаря методикам бережливого производства улучшилась система складирования и повысилась эффективность работы оборудования. В итоге время производства корпуса конвектора уменьшилось на 27% и теперь занимает 2,5 часа. Производство продукции увеличилось с 5,1 до 9,7 штук на человека за час.

Компания из Москвы, которая специализируется на инженерно-технических работах по очистке сточных вод и водоподготовки в два раза ускорила создание рабочей конструкторской документации. Благодаря введению стандартов выполнения работ сократилось число согласований и улучшилось взаимодействие работников. Необходимо для разработки пакета документов время сократилось на 45% — с 366 до 200 часов.

Компания, производящая микроэлектронику, увеличила выпуск счетчиков электроэнергии на 65%. Предприятие эффективно распределило рабочие зоны и оптимизировало маршруты перемещения сотрудников, что позволило сбалансировать нагрузку персонала и нарастить производство продукции с 5 до 8 счетчиков на человека за смену.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о росте производства московской обрабатывающей промышленности.

Нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, реализуемой в Москве на средства городского бюджета. Благодаря участию в проекте можно нарастить объемы производимой продукции и без дополнительных затрат уменьшить производственные издержки. В столице национальный проект реализуют с начала 2022 года. До конца текущего года в нем поучаствуют 419 предприятий.

С 2022 года проекта в Москве реализует региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), который подведомственен департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимают на портале оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона — город Москва.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Москве проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Заявки принимают до 28 июня текущего года.