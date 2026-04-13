В Наро-Фоминском округе сыну бойца СВО вручили велосипед

В Наро-Фоминском округе в день рождения пятикласснику Зауру Хаутиеву, сыну участника спецоперации, передали велосипед от президента России. Подарок школьнику вручил глава муниципалитета Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ встретился с семьей участника специальной военной операции Османа Хаутиева. В семье воспитываются пятеро сыновей. Младший из них — Заур, ученик пятого класса Апрелевской школы №1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.