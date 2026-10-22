В Наро-Фоминском округе провели выездной прием жителей

Жители деревни Головково 21 октября встретились с временно исполняющим полномочия главы Наро-Фоминского городского округа Андреем Ковалько и его рабочей командой. Участники обсудили местные проблемы и пути их решения, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

Выездная администрация под руководством Андрея Ковалько прошла в деревне Головково 21 октября. Жители задали вопросы о благоустройстве общественных пространств, ремонте дорог, капитальном и текущем ремонте жилых домов. Также участники обсудили доступность медицинской помощи, работу школ и детских садов, транспортное сообщение.

В обсуждении участвовали старосты деревень, которые помогли определить приоритетные задачи. Староста Любанова Ирина Чернышова обратила внимание на состояние участка дороги от улицы Советской до Парковой. В ближайшее время проблемный отрезок планируют отсыпать щебнем.

Андрей Ковалько отметил, что прямой диалог с жителями позволяет выявлять конкретные проблемы и оперативно принимать меры. По каждому обращению он дал поручения и установил сроки исполнения. Руководитель округа подчеркнул, что лично контролирует решение вопросов, а жителей проинформируют о результатах. По его словам, такой подход помогает укреплять доверие и последовательно решать накопившиеся проблемы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.