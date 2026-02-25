В Наро-Фоминском округе открыли бесплатный набор в секцию гимнастики

Набор девочек в группы художественной гимнастики стартовал в Наро-Фоминском округе. Центральная спортивная школа № 1 приглашает детей от 4 лет на бесплатные занятия в Селятино и Калининце, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная спортивная школа № 1 объявила о старте бесплатного набора в группы начальной и продолжающей подготовки по художественной гимнастике. Тренировки будут проходить на отделениях в Селятино и Калининце.

Занятия проведут тренер высшей категории, президент местной федерации художественной гимнастики Елена Панарина и мастер спорта, чемпионка мира Кристина Панарина. По итогам 2025 года шесть их воспитанниц выполнили норматив «Мастер спорта». В школе отметили, что это лучший результат в округе за последние одиннадцать лет.

В секцию приглашают девочек от 4 лет в группы начальной подготовки, а также спортсменок с опытом занятий. Запись ведется по телефону +7 (963) 997-37-37, подробная информация размещена на сайте artistika-gym.ru. Обучение бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.