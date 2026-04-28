В Наро-Фоминском округе коммунальщики устраняют последствия непогоды

Коммунальные и дорожные службы все еще устраняют последствия шквалистого ветра в Наро-Фоминском округе. В городе работают три бригады МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство», которые убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Апрельское похолодание и шквалистый ветер привели к повреждениям на территории округа. В Наро-Фоминске задействованы три специализированные бригады МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство». С помощью спецтехники специалисты спиливают аварийные деревья, корчуют пни и подготавливают лунки для последующей высадки зеленых насаждений.

«Главная задача — оперативно очистить территорию от поваленных деревьев, потому что это вопросы безопасности. Но мы не только ликвидируем последствия стихии, но и готовим почву для новых саженцев, чтобы в кратчайшие сроки восстановить зеленый фонд города», — отметил директор МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Сергей Аркушин.

За прошедшие сутки в округе также зафиксировали локальные кратковременные отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. К 7:00 электроснабжение полностью восстановили, отключенных населенных пунктов нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.