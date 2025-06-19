В Наро-Фоминске зазеленела новая липовая аллея

Девять молодых лип теперь украшают городское пространство возле торгового центра «Серпантин». Высадка деревьев направлена на обновление и озеленение города, улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К посадке подошли с особой ответственностью подготовили посадочные ямы по специальной технологии, чтобы корни получили идеальные условия для развития, использовали обогащенный минералами грунт для лучшего роста деревьев.

Липы уже взрослые деревья возрастом 11-13 лет. Деревья идеально подходят для городских условий, устойчивы к перепадам температур и сохраняют декоративность в любое время года.

Такие посадки — часть нашей системной работы по благоустройству Наро-Фоминска. Задача — создать комфортную и экологичную городскую среду, где каждое дерево посажено с заботой о жителях и будущем Наро-Фоминска— уже через несколько лет липы сформируют красивую зеленую зону, дающую тень и очищающую воздух.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.