В Наро-Фоминске провели музейный субботник у башни XIX века

Исторический субботник прошел 21 апреля у водонапорной башни возле станции Нара в Наро-Фоминске. Студенты и волонтеры привели в порядок прилегающую территорию и посетили авторскую экскурсию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Что-то глобальное мы пока сделать не можем, но цель акции — привлечь внимание жителей города к этому историческому строению», — рассказал директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Федор Пущин.

Водонапорная башня была построена в конце XIX века, ориентировочно в 1899 году — в год открытия Киево-Воронежской железной дороги, связавшей Калугу с Москвой. Сооружение обеспечивало водой паровозы и локомотивы, прибывавшие на полустанок Нара.

По словам Федора Пущина, этот объект сыграл роль в развитии территории и присвоении Наро-Фоминску статуса города в 1926 году. После субботника для участников провели авторскую экскурсию об истории башни и железной дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.