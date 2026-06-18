В Наро-Фоминске продолжают реконструкцию Молодежной площади

Реконструкция второй очереди Молодежной площади продолжается в Наро-Фоминске по графику. На территории создают новые общественные пространства и зоны отдыха в год 100-летия города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители возводят павильоны для творческих занятий и проведения культурных мероприятий. На площади обустраивают зоны тихого отдыха с лавочками, тенистыми уголками и продуманным озеленением. Параллельно устанавливают малые архитектурные формы — современные скамейки, урны и энергосберегающие светильники для комфортного пребывания в любое время суток.

Один из главных символов территории, арт-объект «Сердце», сейчас находится в строительных лесах. Его реставрируют, чтобы обновленный объект вновь стал точкой притяжения для жителей и гостей города.

Проект также предусматривает масштабное озеленение. На площади высадят декоративные деревья, кустарники и многолетние цветы, которые будут цвести в течение всего лета. Благоустройство Молодежной площади остается одним из ключевых городских проектов в юбилейный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.