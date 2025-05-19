В Наро-Фоминске продолжается масштабное обустройство городской набережной, которая в 2025 году станет настоящим украшением города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители и гости города с нетерпением и любопытством следят за преображением этого общественного пространства. Сегодня идет к завершению 3-я очередь строительства — вдоль реки Нара до стадиона «Трудовые резервы» и перинатального центра. Предыдущие этапы уже внесли свой вклад не только в организацию комфортной, эстетичной и современной зоны отдыха, но и в создание романтичной ауры города и такого же настроения у горожан всех возрастов.

Начало благоустройства, как и реновации территории Шелкового комбината, положено в 2016 году, когда вместе с ГК «Остов» был заложен первый камень в основу будущей набережной. Два этапа строительства позволили привести в порядок берег реки, одев его в брусчатку пешеходных дорожек. Здесь появились и велосипедные дорожки, и скамейки, и качели, и уличная библиотека, и деревянные настилы и ступени, ведущие к воде. Компания «Остов», которая обустраивала первую очередь набережной, задала высокую планку качества и эстетики этого проекта. Новая зона отдыха идеально вписалась в природный ландшафт Наро-Фоминска.

Благодаря участию Наро-Фоминского городского округа в программе Московской области «Формирование комфортной городской среды», нацеленной на улучшение жизни и отдыха горожан, продолжилось строительство второй и третей очередей, проведена реконструкция моста на островную часть набережной.

Заказчиком здесь выступает администрация Наро-Фоминского городского округа, а строительство ведется компаниями ООО «СТРОЙСПЕЦСИЛА» и МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Специалисты вложили сердце и душу в разработку, и в выбор малых архитектурных форм, тщательно продумав их размещение на всём протяжении побережья: разработаны и уже установлены теневые навесы, стильные уличные фонари для освещения, скамейки и лавочки в зеленых зонах; красивые лестницы с перилами, пирс и смотровая площадка.

«Изюминка» проекта — пешеходные дорожки на сваях. Кроме того, специалисты разработали удобные маршруты для пешеходов и велосипедистов, их оборудование идет след в след с остальными работами.

Уже разбиты и засеяны травой газоны, на очереди — информационные указатели. Проектом благоустройства также предусмотрены мероприятия по расчистке заболоченных территорий и укреплению склонов. Спортивная площадка с резиновым покрытием и навесом, а также оборудованное место для выгула собак — завершающий этап третей очереди строительства. Набережная обещает стать не только красивым, но и функциональным пространством, где каждый сможет найти занятие по душе.

Работы ведутся с опережением графика и планируются к завершению в конце июня этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.