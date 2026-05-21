20 мая в Наро-Фоминске подвели итоги конкурса «Оживший кадр». Школьникам предложили необычный формат: выбрать фотографию военных лет, снимок из семейного архива или кадр из фильма о Великой Отечественной войне — и воссоздать его без компьютерного монтажа. Только костюмы, декорации, свет и эмоции — так, чтобы кадр получился максимально близким к оригиналу, передает передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отборочные этапы прошли в каждой школе округа. На муниципальный этап вышли 104 работы, а победителями стали 27 участников. Но за каждой фотографией — гораздо больше, чем конкурсная работа: семейная память, личная история и попытка почувствовать время, которое современные дети знают только по рассказам и книгам.

Так, ученики 2 «С» класса Наро-Фоминской школы № 7 приняли участие в конкурсе полным составом. Готовясь к съемке, ребята настолько заинтересовались темой, что вместе пересмотрели фильм «В бой идут одни старики».

Братья Егор и Роман Гавриловы искали вдохновение в семейном архиве. Вместе с мамой они изучали фотографии прадеда — Григория Петровича Камышана, который прошел всю войну, встретил на фронте свою будущую супругу Анну Лукиничну, а День Победы встретил в Берлине. Сегодня память о них продолжают хранить дети и внуки — в том числе повторяя те самые фронтовые фотографии.

Участники выбирали самые разные истории. Яромира вместе с сестрой перевоплотилась в героиню фильма «Жила-была девочка» о блокадном Ленинграде. Сережа вместе с папой-офицером повторил сцену из фильма «Офицеры», а Тимофей Горелов с сестрой Яной воссоздали кадр из фильма «Жди меня домой».

«Такие конкурсы помогают воспитать в наших детях уважение к истории, благодарность к ветеранам и понимание того, что память о войне — не в словах, а в сердце. Когда ребенок сам надевает гимнастерку, берет в руки портрет прадеда или воссоздает кадр из военной хроники, он становится частью истории — своей семьи, своей страны», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

Увидеть лучшие работы конкурса можно в фойе ЦДК «Звезда». Выставка открыта для всех желающих.

