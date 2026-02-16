В Наро-Фоминске почтили память воинов-интернационалистов 15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов прошел 15 февраля у мемориала «Черный тюльпан» в Наро-Фоминске. На мероприятии собрались ветераны, семьи погибших и школьники, чтобы почтить память земляков, исполнявших служебный долг за пределами России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15 февраля в Наро-Фоминске у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана в 1989 году.

Мемориал был установлен в 1991 году в память о 23 жителях округа, погибших в Афганистане. Позднее на гранитных плитах появились имена земляков, не вернувшихся из Чечни и других локальных конфликтов. В последние годы здесь установили плиты с именами бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, родственники погибших и школьники. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.