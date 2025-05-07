В Наро-Фоминске открыли стелу в честь Героя России

В д. Головково на кедровой аллее состоялось знаменательное событие — открытие Стелы Героя России Веры Волошиной, подвиг которой навсегда останется в сердцах людей. Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти героической землячки, собрало жителей деревни, школьников и почетных гостей из Кемерово и Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В числе присутствующих были ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов, представитель совета ветеранов г. Кемерово Людмила Горбунова, Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова, Заместитель Председателя Мособлдумы Олег Рожнов, Председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов и депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Николай Анищенко.

Выступавшие подчеркнули значимость сохранения памяти о подвиге Веры Волошиной для будущих поколений. Особую атмосферу создали учащиеся лицея имени Героя России Веры Волошиной, прочитавшие стихотворения, посвященные героине и войне. Анатолий Михайлович Терехов выразил благодарность жителям деревни Головково за теплый прием и обратился к лицеистам с напутствием любить свою Родину. Людмила Ивановна Горбунова вручила Благодарственные письма и подарки от г. Кемерово, отметив вклад местных жителей в дело сохранения памяти о Вере Волошиной. Минутой молчания почтили память Героя России и всех воинов, отдавших свои жизни на поле боя. Завершилось мероприятие возложением цветов к Стеле.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.