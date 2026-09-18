В Наро-Фоминске открыли Молодежную площадь после реконструкции

Молодежную площадь площадью почти 2 га открыли в Наро-Фоминске после комплексной реконструкции по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежную площадь в Наро-Фоминске официально открыли после масштабной реконструкции. Для жителей организовали праздник с мороженым, спортивными и творческими мастер-классами, а также концертом. Горожан приветствовали председатель совета депутатов округа Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Площадь занимает почти 2 га. Ее предыдущее благоустройство проводили 19 лет назад. В ходе работ обновили фонтан: он стал музыкальным и получил подсветку. На территории обустроили площадку для массовых мероприятий, уложили новое покрытие и провели озеленение.

На площади установили уличные музыкальные инструменты, шахматные столы, качели, навесы и игровой комплекс «Морской бой». Символ города — гигантское «Сердце» — отреставрировали.

«Открыли в Наро-Фоминске Молодежную площадь, завершив масштабную работу по ее полному преображению. Проект стал победителем Всероссийского конкурса — это высокая оценка нашей общей работы. Рад, что жители отмечают перемены и говорят о том, что им нравится обновленное пространство. Значит, двигаемся в правильном направлении», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы выполнили по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.