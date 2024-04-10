В Наро-Фоминске открылась «космическая» смена в комплексе Литвиново

Дети из оздоровительного комплекса Литвиново в Наро-Фоминском районе провели спортивные эстафеты на территории лагеря. В игровой форме они ознакомились с окружающей их местностью и уже начали формировать единую команду, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Позднее они приступили к одному из любимых мероприятий - презентации отрядов. Под руководством вожатых дети сначала придумывали название команды, девиз и сценарий выступления, который представят всему лагерю на следующий день.

«Руководители и педагоги лагеря пожелали ребятам, чтобы их корабли (в нашем случае космические) продолжали плавать, или, точнее, летать, только вперед, к новым достижениям и впечатлениям», - рассказывают в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Вечером состоялось торжественное открытие смены под названием «Поехали!». На праздничном концерте некоторые дети уже успели проявить свои таланты, а также исполнили любимый "Литвиновский костер" - фирменный танец-флешмоб, который стал неотъемлемой частью любого мероприятия. Вечер завершился зажигательной дискотекой.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.



«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.