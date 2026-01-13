В Наро-Фоминске откроют новую площадку для крещенских купаний у «Воскресенского пассажа»

В Наро-Фоминске к празднику Крещения подготовят новую площадку для купаний на набережной у торгового центра «Воскресенский пассаж». Для участников организуют купель, теплые раздевалки, пункты обогрева и фотозону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году жители и гости Наро-Фоминска смогут принять участие в крещенских купаниях на новой специально оборудованной площадке. Местом проведения выбрана набережная у торгового центра «Воскресенский пассаж».

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин сообщил, что к мероприятию ведется тщательная подготовка для обеспечения комфорта и безопасности. На площадке установят купель, организуют дежурство всех спецслужб, оборудуют теплые раздевалки, пункты обогрева и места для чаепития. Оформление площадки выполнит в едином стиле брендбука Московской области, а также будет создана праздничная фотозона.

Новая локация станет комплексным пространством для празднования Крещения. Здесь можно будет окунуться в освященную воду, согреться, переодеться в удобных условиях, выпить горячего чая и сделать памятные фотографии на фоне тематического оформления. Организация купели у «Воскресенского пассажа» сделает крещенские купания в Наро-Фоминске более доступными и безопасными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.