В Наро-Фоминске обновили набережную и освещение

В ходе благоустройства вдоль реки Нара построены пешеходные мосты, смотровые площадки и амфитеатры. На территории проложены новые дорожки и тропинки для пешеходов, оборудованы велодорожки. Имеются комфортные прогулочные зоны и зоны для отдыха у воды. Также в рамках благоустройства было проведено озеленение территории, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Нужно отметить, что вопрос о благоустройстве этой территории озвучивался жителями во время сбора предложений в Народную программу „Единой России“ еще в 2021 году. Здесь установлены теневые навесы и беседки. Также появились смотровые площадки и амфитеатры, малые архитектурные формы, скамейки и урны. Общая протяженность обновленной набережной — около километра. Для обеспечения безопасности, на благоустроенной территории установлено современное освещение и система видеонаблюдения», — отметил депутат Московской областной Думы Александр Баранов.

Также по программе губернатора Московской области «Светлый город» в Наро-Фоминске проходят работы по установке новых светодиодных светильников наружного освещения — установлено более 400 и заменены более 900 светильников. Модернизация освещения охватывает весь город: в Наро-Фоминске на улицах Новикова и Луговой установлено 18 современных опор и 48 трехрожковых светильников, которые теперь ярко освещают большую территорию, делая ее безопасной, комфортной. Уже завершены работы подрядной организации в так называемом Мальковском квадрате, в сентябре завершатся работы на улице Пешехонова. В поселке дома Бекасово установили и ввели в эксплуатацию 19 железобетонных опор и светильников, по Кривоносовскому проезду — 15 опор и 25 светильников, а также на улицах Латышская и Профсоюзная — 20 опор и 53 светильника.

«Очень удобно, что наши жители могут сами выбрать место для проведения уличного освещения по проекту „Светлый город“. Голосование проходит на портале „Добродел“, — прокомментировал член местного отделения „Единой России“, начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин.

Депутаты всех уровней власти, представители администрации, партийцы проводят контрольные обходы улиц, дворов, подъездов. Участники выездных мероприятий во главе секретарем местного отделения «Единой России», главой городского округа Романом Шамнэ осматривают территории, встречаются с представителями управляющих компаний, совместно с жителями обсуждают наказы и пожелания.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.