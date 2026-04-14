В Наро-Фоминске для детей с ОВЗ провели космическую дегустацию

Благотворительная акция проекта «ДОБРОЛЕД» прошла в спортивной школе имени Шалимова в Наро-Фоминске. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали «космическое» чаепитие с необычной выпечкой и сладкими подарками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «ДОБРОЛЕД» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья приобщаться к занятиям хоккеем, проводить время в команде и получать новые впечатления. В этот раз участникам подготовили особый сюрприз.

В спортивной школе имени Шалимова коллектив кафе-пекарни «Коза и Круассан» впервые организовал «космическую» дегустацию. Юные гости попробовали «звездную» выпечку и приняли участие в праздничном чаепитии.

«Проект “ДОБРОЛЕД” делает важный шаг в инклюзию. В спортивной школе имени Шалимова мы регулярно занимаемся адаптивной физкультурой, но космическое чаепитие организовали впервые. Благодарим команду пекарни за креатив и отзывчивость. Дети запомнят этот день. Надеемся, другие предприятия поддержат традицию», — отметила руководитель местного отделения общества инвалидов Ольга Тихонова.

В завершение мероприятия детям вручили сладкие подарки и сделали памятные фотографии. Организаторы планируют провести подобные акции и на других площадках Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.