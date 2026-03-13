В Наро-Фоминске чествовали женщин округа

В зале и на сцене хореографической школы имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске собрались женщины самых разных профессий: врачи и педагоги, работницы коммунальных служб, предприниматели, экономисты, общественницы и волонтёры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Многие из них в этот день поднимались на сцену под аплодисменты присутствующих: их успехи и заслуги отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами.

Первым всех присутствующих женщин поздравил глава округа Роман Шамнэ. А настроение создавали яркие творческие номера артистов.

Особая история — у Любови Сахаровой. Она служит в Кантемировской дивизии и работает специалистом по адаптивной физкультуре. Помогает бойцам, проходящим реабилитацию: тренирует их, готовит к соревнованиям. Сегодня её подопечные уже играют в регби на колясках и показывают достойные результаты.

Наталья Острикова работает в МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство». Каждый день наводит порядок во дворах домов в селе Каменское — работает на совесть, по-другому не умеет.

«Этот праздник объединяет все поколения каждой семьи. От этого он очень тёплый. Бесценны общение, любовь и мгновения, проведённые вместе. Желаю каждой женщине весеннего настроения. Вы у нас — главный источник света и радости. Вдохновляйте нас, а мы будем стараться быть опорой», — отметил Роман Шамнэ.