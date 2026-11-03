В Мытищах заложили питомник елей в нацпарке «Лосиный остров»

Сотрудники нацпарка «Лосиный остров» заложили в Мытищах питомник примерно на 10 тысяч сеянцев ели для будущего лесовосстановления, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Питомник появился в областной части нацпарка «Лосиный остров», на территории Мытищинского лесничества. Ранее в парке высадили ели на площади 23 га. Оставшийся посадочный материал решили использовать для создания собственного питомника.

Сотрудники парка высадили двухлетние сеянцы в подготовленный открытый грунт. Более молодые ели разместили в специальных контейнерах в теплице. Когда растения окрепнут, их также пересадят в открытый грунт. Всего в питомнике около 10 тысяч сеянцев.

«В регионе проходят масштабные работы по лесовосстановлению, поэтому следует позаботиться о том, чтобы в будущие годы хватало посадочного материала. Причем важно, чтобы этот материал создавался в тех же условиях, где планируется лесовосстановление, тогда саженцы будут успешнее приживаться», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Задача — бережно относиться к лесному богатству, мы надеемся, что из каждого сеянца в дальнейшем вырастет сильное дерево, которое пополнит лесной фонд Лосиного острова», — отметила директор нацпарка Ольга Шульгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.