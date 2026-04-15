В Мытищах за 10 лет восстановили 743 гектара леса

Леса в городском округе Мытищи восстанавливают в рамках программы «Восстановление лесов» с 2013 года. За это время в округе провели более 20 масштабных акций и высадили миллионы сеянцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищах ежегодно проходят акции «Сад Памяти», «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». С начала реализации программы в округе организовали более 20 крупных мероприятий на 30 площадках, где высадили свыше 200 тысяч сеянцев ели и сосны. Участие в них приняли более 6 тысяч жителей.

По данным Дмитровского филиала «Мособллес», за последние 10 лет в округе восстановили 743 гектара леса. Специалисты лесничества высадили около 2,7 миллиона сеянцев сосны и ели. Акции проводят не только в лесных массивах, но и в черте города — во дворах, парках, скверах и на улицах. С осени 2014 года мероприятия проходят одновременно по всему Подмосковью.

«Каждый год к нам присоединяется все большее количество людей. Призываю всех неравнодушных мытищинцев активнее участвовать в подобных акциях, ведь они делают округ лучше и зеленее», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Участникам выдают посадочный материал и необходимый инвентарь. Жительница округа Алина Петрова вместе с сыном Артемом периодически навещает высаженные деревья.

«Это наш небольшой вклад в то, чтобы округ стал еще красивее. Здорово, что рядом с домом растут деревья, которые мы посадили своими руками», — сказала она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.