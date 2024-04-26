В Мытищах студенты продолжают активно участвовать в волонтерских проектах

В Мытищах в Российском университете кооперации прошла встреча с представителями общественных организаций «Молодая гвардия», «Российский студенческий отряд» и «Волонтеры Подмосковья», передает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие почти 150 молодых людей, которые поделились своим опытом волонтерской деятельности.

В университете свыше 300 волонтеров ежедневно выезжают на новые территории и помогают приютам. За прошлый год они провели более тысячи акций и оказали большую помощь бойцам, служащим в зоне специальной военной операции.

«Действительно важно, что молодые волонтеры могут путешествовать по всей стране и помогать большому количеству людей. Благодаря такой практике они могут совершенствовать свои навыки, которые в дальнейшем пригодятся им в жизни», — отметил начальник управления общественных связей и социальных коммуникаций МИСК Илья Бубнов.

Выдающихся студентов-волонтеров университета наградили благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион очень активно развивается. Подмосковные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.