В Мытищах сотрудников ФНЦГ имени Эрисмана поздравили с профессиональным праздником

В городском округе Мытищи в День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 15 сентября, поздравили сотрудников Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые работники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы, благодарю за верность и преданность профессии и нелегкий труд. Желаю новых научных достижений и успехов в благородном деле охраны общественного здоровья. С праздником!» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В настоящее время ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана — многопрофильное научное учреждение, решающее как прикладные, так и фундаментальные проблемы гигиенической науки и охраны здоровья населения. Он оснащен современной клинической и лабораторной базой, что позволяет разрабатывать методологию интегральной оценки на основе прецизионной аналитической аппаратуры.

Руководит Центром доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Кузьмин. Кадровый состав учреждения составляют 470 сотрудников, в том числе один академик РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 26 профессоров, 35 доктора наук, 52 кандидата наук, 7 заслуженных деятелей науки, 9 заслуженных врачей, 3 заслуженных работника здравоохранения.

