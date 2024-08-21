В Мытищах прошло совещание с замруководителями образовательных учреждений по безопасности

20 августа в управлении образования Администрации городского округа Мытищи состоялось совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по безопасности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На совещании присутствовали представители управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи, Мытищинского ОВО — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи ГУ МЧС России по Московской области, частных охранных организаций.

Рассматривались вопросы: о мерах по обеспечению безопасности образовательных учреждений городского округа Мытищи при подготовке и во время праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний» в 2024 году; организации подготовки и проведения Всероссийского учения 29 августа 2024 года по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных учреждений и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“ с информационным сообщением о воздушной тревоге».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.