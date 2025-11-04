В Мытищах состоялась встреча с волонтерами

31 октября по доброй традиции в МЦ «Импульс» состоялась встреча с теми, кто не понаслышке знает, что такое прийти на помощь, — волонтерами. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

У волонтерства нет возрастных границ. В одном зале собрались школьники, студенты, представители разных профессий и общественных организаций. Каждый из них связал свою жизнь с добровольчеством. Ежедневно они на своем примере показывают, что значит помогать не на словах, а на деле.

Кто-то помогает пожилым убрать дома, сходить в магазин или в аптеку, кто-то проводит мероприятия для детей, кто-то плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, вяжет носки, кто-то возит гумпомощь в зону СВО.

Волонтеры в Мытищах — это огромная движущая сила доброты, которую мы всегда поддерживаем. Добровольчество объединяет, ведь каждый вносит свой вклад в общее дело.

«Дорогие мытищинские волонтеры! Спасибо за ваше настроение, энтузиазм, за открытые добрые сердца и большое желание помогать», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.