В Мытищах состоится семейный фестиваль «Супер мама» 23 ноября

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В Мытищах 23 ноября пройдет семейный фестиваль «Супер мама — 2024», приуроченный к международному Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семейный фестиваль «Супер мама» — это праздник для всей семьи, посвященный самым дорогим женщинам — нашим мамам.

Организаторы приготовили множество интересных активностей: творческие мастер-классы для детей и взрослых, развлекательные игры, фотозоны, выступления талантливых артистов, а также вкусные угощения.

Изюминкой праздника станет конкурс на звание «Супер мама», в котором сможет принять участие каждая мама.

Не только мамы, но и дети получат возможность почувствовать себя настоящими героями этого праздника.

Мероприятие состоится 23 ноября в 14:00 во флагманском офисе молодежных объединений по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, 37. Возрастное ограничение: 0+.

Регистрация участников конкурса проходит по ссылке.

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