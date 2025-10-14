В Мытищах снесли незаконный брикетный завод

Администрация городского округа Мытищи обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о сносе самовольной постройки площадью 2036,6 кв. м, расположенной в деревне Хлябово. Вид разрешенного использования земельного участка предполагает жилищное строительство с объектами инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Однако ответчиком было возведено здание для иных целей, а именно брикетный завод, который в последующем не использовался. В ходе рассмотрения судебного спора ответчик не стал дожидаться вынесения решения суда и принял на себя обязательство по сносу объекта собственными силами в установленный срок. На сегодняшний день проводятся работы по его демонтажу в добровольном порядке.

Это событие стало частью масштабной работы администрации округа по борьбе с незаконными постройками. Контроль за процессом осуществляют специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.