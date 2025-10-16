В Мытищах работает выставка современного лоскутного шитья

В Мытищинской галерее искусств работает выставка «Лоскутное шитье. Традиции и новаторство», посвященная 25-летию Московской городской студии текстильного дизайна — клуба-мастерской «Красный сарафан». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены лучшие произведения с 2020 года студии текстильного дизайна — клуба-мастерской «Красный сарафан». Экспонаты выставки сочетают этнографический и современный крой, натуральные и ультрасовременные ткани, смешивая стили разных эпох, культур и народностей.

Московская городская творческая студия клуб-мастерская текстильного дизайна «Красный сарафан» работает с 2000 года под руководством художника-модельера, члена Союза дизайнеров России Елены Феодосьевны Вороновой. Участники клуба-мастерской занимаются изготовлением панно, аксессуаров, текстильных кукол, современным авторским костюмом в технике лоскутного шитья.

Основой творчества в «Красном сарафане» является сохранение русского традиционного лоскутного шитья и создание нового, оригинального, современного искусства. Клуб-мастерская текстильного дизайна является неоднократным победителем фестивалей и выставок в России и за рубежом.

Выставка продолжит работу до 9 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.