В Мытищах проверяют ход завершения плановых работ по капремонту

Работы по обновлению жилого фонда проводятся в рамках региональной программы, направленной на улучшение условий проживания граждан в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Контроль за ходом ремонта осуществляется на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов.

На завершающей стадии находятся несколько объектов, которые должны быть готовы к сдаче в ближайшее время. В частности, в микрорайоне Перловка завершается ремонт двух многоквартирных домов: № 4 по 1-й Крестьянской улице и № 22 корпус 3 по улице Веры Волошиной.

21 ноября заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил качество выполненных работ. В проверке участвовали представители профильных служб администрации городского округа, Фонда капитального ремонта, управляющей компании, а также местные жители и подрядчики. Это позволило обеспечить комплексный подход к контролю качества работ и учесть все замечания и предложения.

Несмотря на сложные погодные условия, подрядчики работают без отставания от графика.

«По улице Веры Волошиной ремонт фасада полностью завершен, — отметил Александр Хаюров. — Жители довольны качеством работ. Здесь использовали новую систему „Термолэнд“, которая уже хорошо себя зарекомендовала в нашем округе. Мы получили положительные отзывы от жителей, и это важно для нас».

В доме № 4 по 1-й Крестьянской улице также завершены основные работы по ремонту кровли. Были выявлены и оперативно решены вопросы, связанные с протечками в двух квартирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.