В Мытищах проверили доступность дома на улице Каргина для маломобильных жителей

Межведомственная рабочая группа провела выездное заседание у дома № 36 на улице Каргина в Мытищах после обращения жительницы с инвалидностью. Участники обсудили переоборудование входов в подъезды и модернизацию оборудования для маломобильных людей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница дома № 36 на улице Каргина обратилась в администрацию Мытищ из-за трудностей с выходом на улицу. У женщины инвалидность, связанная с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По ее обращению у дома прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных жителей.

В заседании участвовали заместители главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик и Иван Яськив, руководители профильных управлений, председатель общественной палаты округа Игорь Савош и председатель Мытищинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Старостин. Также присутствовали представители управляющей компании и совета дома.

«На встрече обсудили вопросы переобустройства входных групп в подъезды дома с учетом требований программы «Доступная среда». Также оценили возможности технической модернизации действующего оборудования для маломобильных групп населения. Проработаем эти вопросы, повторно свяжемся с заявителем, предложим свои решения», — рассказала Ирина Ваврик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.