В Мытищах провели рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем

14 октября сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с депутатами Совета депутатов округа Мытищи, представителями Общественной палаты округа и сотрудниками полиции провели рейд по выявлению незаконной торговли алкогольной продукцией в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее владельцу магазина «Продукты», расположенного в доме № 5 на проспекте Астрахова, было выдано уведомление о прекращении реализации алкоголя, поскольку вход в магазин расположен со стороны двора и подпадает под действующие ограничения. Однако предприниматель не принял необходимых мер по устранению нарушений. Помимо этого, проверка выявила факты несоблюдения миграционного законодательства.

Вся незаконная продукция подлежит изъятию, а собственник будет привлечен к административной ответственности. Подобные рейды в местах запрета продажи алкогольной продукции будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.