В Мытищах прошла встреча с ветеранами в преддверии Дня Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы во Дворце культуры «Яуза» Мытищ состоялось теплое и душевное мероприятие — встреча с ветеранами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В атмосфере уважения и признательности, за чашкой чая и под звуки песен военных лет, представители разных поколений собрались вместе, чтобы почтить память героев и выразить благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость Родины.

Эта встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» и в Год защитника Отечества, подчеркивая важность сохранения исторической памяти, связи поколений и поддержки тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне.

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, депутаты Совета депутатов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко и руководитель ассоциации ветеранов СВО в Мытищах Сергей Пудов.

Участники мероприятия окунулись в атмосферу прошлого, вспоминая героические страницы истории. Беседа велась о жизни, о трудностях и победах, о том, как важно помнить и ценить подвиг предков.

«80 лет отделяют нас от того самого дня, когда прозвучало долгожданное слово «Победа». В мае 1945 года наш народ одержал победу над фашистской Германией. Прошло уже много времени, но мы помним и знаем имя народа-победителя. Не исчезнет в сердцах народа гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили», — сказала Юлия Купецкая.

Денис Перепелицын рассказал о работе, проводимой в Московской области по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне и поддержке ветеранов.

«Спасибо за вашу стойкость, за ваш подвиг, за то, что вы остаетесь с нами и делитесь своей мудростью. Мы обязаны беречь эту память и делать все, чтобы ваши истории знали и помнили, для этого мы в Подмосковье разработали отдельную программу «Успех V единстве поколений», — сказал он.

Эта встреча стала настоящим праздником для всех участников, напомнившим о важности сохранения исторической памяти и бережного отношения к наследию наших предков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.