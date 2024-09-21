В Мытищах прошла лекция о писателе Редьярде Киплинге для школьников

Юным гостям мытищинской библиотеки им. Кедрина рассказали об английском писателе, авторе сказок о джунглях, Редьярде Киплинге. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Дети узнали, почему родители назвали писателя столь необычным для Англии именем — Редьярд? И почему автор всегда считал своей родиной жаркую Индию, а не Великобританию?

После лекции для детей прошла интерактивная викторина, для проверки того, как ребята усвоили новые знания. Дети разделились на группы и отвечали на вопросы в формате кроссворда, письменного теста, и других игр. Ребята показали отличные знания любимой сказки о Маугли, а для многих, отдельные эпизоды «Книги Джунглей» оказались открытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.