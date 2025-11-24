В Мытищах прошел детский конкурс чтецов

21 ноября в Детской библиотеке № 1 состоялся заключительный этап конкурса чтецов, организованного Библиотечно-информационным центром городского округа Мытищи, под названием «Живое слово». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Изначально было подано около полутора сотен заявок, из которых в финал прошли 50 участников различных возрастных категорий.

По словам заведующей библиотекой № 1 Екатерины Фомичевой, в этом году особенно активное участие проявили ребята средней возрастной группы, а именно ученики пятых и седьмых классов.

«Мы рады интересу подростков к данному литературному состязанию, — отметила она. — Чтобы помочь ребятам раскрыться и чувствовать себя увереннее, перед конкурсом был проведен интенсивный мастер-класс по речи».

В состав жюри вошли известные деятели культуры округа: заслуженный артист России, художественный руководитель Мытищинского театра кукол «Огниво» Алексей Гущук, директор театра «ФЭСТ» Наталья Дубко, заслуженный артист Московской области, актер театра «ФЭСТ» Павел Конивец, а также руководитель художественного отделения ДШИ № 3 Ирина Семенищева.

В завершение мероприятия все участники получили памятные подарки: самые юные чтецы — детские книги, а ребята постарше — издания по краеведению. Ребята, занявшие три призовых места, награждены сертификатами от школы скорочтения, а победители получили билеты в театры «Огниво» и «ФЭСТ».

