В Мытищах пройдет финал осенней игры КВН «Кубок Главы г. о. Мытищи»

Финалисты Осенней игры КВН «Кубок Главы городского округа Мытищи» 8 ноября встретятся на большой сцене Молодежного центра «Импульс», чтобы показать свои возможности и творческий потенциал. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Команды полностью посвятили себя подготовке к заветному дню, чтобы покорить сердца профессионального жюри и зрительского зала. Кубок главы городского округа Мытищи по КВН — это не только возможность показать свои навыки, но и отличная возможность познакомиться с единомышленниками обменяться опытом и зарядиться положительной энергией.

Кубок состоится 8 ноября в 15:30 в МЦ «Импульс» по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12.

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