В Мытищах профориентационное занятие для школьников провел ведущий Первого канала

Школа № 3 им. Б. А. Феофанова в городском округе Мытищи стала площадкой для встречи российского журналиста, ведущего утренних новостей на Первом канале Сергея Тугушева с юными талантами из школьного парламента, командой юных корреспондентов «Медиа Ю» и представителей медиа-центра школы. Об этом сообщили в администрации г. о. Мытищи.

Сергей Тугушев подробно рассказал про особенности работы корреспондента, осветив как творческие, так и технические аспекты журналистской деятельности. Также он поделился наиболее запомнившимися моментами своей карьеры, которые вызвали живой интерес у аудитории.

Ребята активно интересовались нюансами профессии. Один из вопросов был особенно актуален для начинающих: «Как среди такого большого количества конкурентов стать лучшим и не потеряться?»

«Пишите каждую статью так, как будто ее опубликуют на первой полосе. Лучше написать меньше, но лучше», — подытожил Сергей Тугушев.

