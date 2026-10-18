В Мытищах продолжается благоустройство набережной реки Яуза

В Мытищах идет вторая очередь преображения набережной у реки Яузы. Территория охватывает 6,3 га, а закончить все работы рассчитывают к ноябрю текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Что делают прямо сейчас: готовят подстилающие и выравнивающие слои, укладывают финишные покрытия, тянут кабельную линию, собирают металлокаркас и настилы, а также занимаются высадкой зелени.

Каждый день на площадке задействовано 29 специалистов и 5 единиц спецтехники.

Когда все работы завершатся, на набережной обустроят прогулочные дорожки, поставят фонари, камеры слежения, проведут системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, здесь появятся садово-парковая мебель, информационные стенды, качели, модульные туалеты, сцена, фонтан, лестничные спуски и зеленые насаждения.

Как отметили в пресс-службе ведомства, благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.