В Мытищах пресекли незаконную продажу алкоголя

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с МУ МВД России «Мытищинское» провели мониторинг торговых объектов, нарушающих правила реализации алкогольной продукции. В результате проверки выявлены нарушения и приняты соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За продажу алкоголя в магазине, расположенном в многоквартирных домах, вход в который находится более чем 30 м от улично‑дорожной сети, к административной ответственности привлечено два предпринимателя:

магазин «Пивариум», ул. Рождественская, д. 11;

магазин «Продукты», ул. Колпакова, д. 34Б. В ходе проверки изъято 120 бутылок пива.

Магазин «BierWagen» в доме № 1 в 1-м Стрелковом переулке добровольно исполнил требование о прекращении реализации алкогольной продукции.

Собственник торговой точки «Продукты» в доме № 23/7 на Новомытищинском проспекте привлечен к ответственности за продажу в зоне запрета, образующейся от медицинской организации ООО «ДеМед», а также за реализацию крепкого алкоголя без лицензии. В ходе рейда изъято 20 бутылок пива и 16 бутылок крепкого алкоголя.

Закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в МКД, вступил в силу 1 сентября 2025 года. Под новые требования в Мытищах попал 71 торговый объект.

Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, сотрудники администрации, правоохранительных органов и общественники продолжат контролировать работу объектов потребительского рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступили в силу с 1 сентября.