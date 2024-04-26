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В Мытищах почтили память чернобыльской катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года, передает пресс-служба администрации городского округа.

У памятника героям, отдавшим свои жизни в ликвидации последствий радиоактивных катастроф, состоялся митинг и возложение цветов к мемориалу.

В мероприятии приняли активное участие председатель правления союза «Чернобыль» Мытищинского района Игорь Гегель, почетный член правления Александр Доронин, председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, актеры театра Огниво и члены Союза «Чернобыль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.