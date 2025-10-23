В Мытищах планируют открыть новую современную школу на 600 мест в 2026 году

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая 22 октября совместно с городским прокурором, депутатским корпусом, надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями проконтролировали динамику работ строительства школы в ЖК «Пироговская Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современная школа, спроектированная на 600 мест с общей площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, будет иметь все необходимое оборудование и инфраструктуру для качественного и всестороннего образования детей. Объект включает помещения спортивного и актового залов, библиотеки, столовой и медицинского блока. Территория образовательной организации будет благоустроена специализированными дорожками для бега, а также многофункциональными площадками для занятия такими видами спорта, как волейбол, футбол и баскетбол.

На сегодняшний день проводится устройство наружных инженерных коммуникаций. Выполняется установка окон, внутри здания осуществляется черновая отделка. На прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, благодаря поддержке президента России Владимира Путина, Московская область стала лидером по темпам строительства и обновления школ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.