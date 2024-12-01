В Мытищах открывается зимний сезон

Для жителей и гостей Мытищ 1 декабря провели хороводы, спектакли, мастер-классы и преставления. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Парки и учреждения культуры округа подготовили много сюрпризов.

В Парке Мира для гостей провели спектакль, праздничную программу, показ-дефиле зимних образов, открытие резиденции и почты Деда Мороза и много других зимних чудес.

На площади у катка перед ДК «Яуза» зрители увидели показательные выступления фигуристок, файер шоу, новогоднюю анимационную программу, встречу с Дедом Морозом и много яркой новогодней атмосферы. Посетители могли принять участие в конкурсе на лучший новогодний костюм и выиграть памятные призы.

Также прошло долгожданное открытие катка на площади перед ДК. Все любители ледовых забав смогли первыми оценить его качество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.