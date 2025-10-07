В Мытищах открылся 32-й Московский областной слет «Безопасное колесо»

Более 200 школьников в возрасте от 10 до 12 лет из 47 команд региона собрались, чтобы в течение трех дней соревноваться за звание лучших в области безопасности дорожного движения.

Торжественную церемонию открыл заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов. Он подчеркнул важность работы юных инспекторов и пожелал участникам удачи. Затем выступили творческие коллективы, была представлена презентация прошлогоднего слета, состоялась церемония вручения сувенирной продукции.

После официальной части команды получили маршрутные листы и отправились на тематические станции, где выполняли задания, связанные с теорией и практикой дорожного движения, оказанием первой медицинской помощи и управлением маломобильными транспортными средствами.

Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо» проводится Министерством просвещения и Министерством внутренних дел России. Основная цель мероприятия — привлечь внимание детей к вопросам безопасности на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

