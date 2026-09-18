В Мытищах открыли инклюзивную спортивную площадку для детей

Спортивную площадку с инклюзивными тренажерами и прогулочной зоной открыли 17 сентября у центра «Мытищинский» на улице Мира в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Мира у дома № 11 для воспитанников комплексного центра социального развития и реабилитации «Мытищинский» обновили спортивную площадку. Здесь установили новые инклюзивные тренажеры и обустроили прогулочную зону.

Площадка предназначена для спортивных и массовых мероприятий, мастер-классов и подвижных игр. В день открытия воспитанники центра приняли участие в спортивной и творческой программах.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик отметила, что комплекс построили по индивидуальному проекту благодаря общим усилиям. Каждый элемент согласовали специалисты управления благоустройства муниципалитета и руководители центра.

На новой спортивно-игровой зоне также будут проводить культурные мероприятия и тренинги для детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.