В Мытищах открылась выставка графики Виктора Каулина «Ясные дни»

В Мытищах открылась экспозиция Виктора Каулина, мастера графики и офорта. Персональная выставка уже пятая по счету после смерти художника.

Виктор Каулин был известным графиком, признанным мастером необычной техники — офорта. Художник процарапывает рисунок в специальном кислотоупорном слое, покрывающем медную или цинковую пластину, а затем опускает ее в кислоту. Кислота «проедает» открытые линии, и получается углубленный рисунок, с которого можно делать отпечатки на бумаге. Офорт ценится за тонкость линий и богатство оттенков — это очень трудоемкая и виртуозная техника.

Большую часть жизни художник прожил и работал в Подольске, и этот город стал одним из главных героев его произведений. Впрочем, его вдохновляло все, что рядом: родные улицы, близкие люди, обычные сцены, которые он превращал в искусство.

Каулин работал ежедневно: на отдыхе, в поездках, на работе. Даже высокая температура и грипп не могли заставить его пропустить день в мастерской.

Особенно трогательный эпизод приводит Анна Каулина, дочь художника. После инфаркта, лежа в больничной палате, Виктор Каулин не выпускал из рук карандаш — он нарисовал всех своих соседей по палате. Для него творчество не было хобби или работой. Оно было дыханием.

На выставке «Ясные дни» представлена 41 работа. Основу экспозиции составляет графика, но есть и полотна, написанные маслом. Главные темы — семья, дом, любимые места. С холстов и листов смотрят дети, жена, возникают узнаваемые сцены из жизни — теплые, немного старомодные, очень честные.

Познакомиться с художником поближе и посетить выставку «Ясные дни» можно до 12 июля 2026 года.

