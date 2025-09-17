В Мытищах осенью благоустроят Аллею Ветеранов и сквер у театра «ФЭСТ»

В городском округе Мытищи по Народной программе «Единой России» в ближайшие месяцы будет завершено благоустройство Аллеи Ветеранов в микрорайоне имени Г. Шитикова и сквера перед театром драмы и комедии «ФЭСТ» в 3-м микрорайоне города. Об этом сообщила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

«Это уютное место, где собираются мытищинцы разных поколений, поэтому важно сделать его комфортным и современным», — отметила Юлия Купецкая.

В обновленном пространстве будут предусмотрены прогулочная зона с шахматными столами, центральная часть с детской площадкой, места для общения и отдыха, а также камеры «Безопасного региона». Завершить благоустройство сквера планируется до конца ноября.

Работы по благоустройству ведутся и в одном из самых знаковых мест городского округа — сквере перед театром драмы и комедии «ФЭСТ».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по облицовке фонтана — центрального элемента будущего сквера. Открытие обновленного театра и сквера планируется к началу театрального сезона», — отметила Юлия Купецкая.

Особое внимание уделяется и обновлению дворов городского округа. В частности, сейчас ведется благоустройство дворовой территории возле первого корпуса дома № 5 по улице Станционной. Работы планируется завершить до середины октября.

По информации Юлии Купецкой, к началу октября также планируется завершение строительно-монтажных работ по контейнерным площадкам.

«На 2025 год запланирована модернизация 47 контейнерных площадок. Будут обустроены отсеки для крупногабаритных отходов на 31 площадке — 20 из них уже выполнены. Кроме того, установят 5 новых контейнерных площадок», — сообщила она.

Значительный объем работ уже завершен. К примеру, в августе прошлого года был благоустроен сквер на улице Колпакова, расположенный рядом с АО «ОКБ КП». Обновленный сквер быстро завоевал популярность среди граждан, став настоящим центром притяжения для местных жителей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.