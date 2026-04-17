В Мытищах очистили берега Жостовского карьера и канала Москвы

Коммунальные службы продолжают плановую уборку береговых линий в городском округе Мытищи после зимнего сезона. Специалисты уже привели в порядок Жостовский карьер и участок канала имени Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Мытищи обладает одним из крупнейших водных фондов в Подмосковье. На его территории расположены десятки малых рек, крупные водохранилища и около 100 прудов. Зимой жители используют водоемы для катания на снегоходах и квадроциклах, а также для рыбалки. После схода снега на берегах традиционно образуются скопления мусора.

Администрация округа системно организует уборку прибрежных зон. Силами муниципальных учреждений поддерживается санитарное состояние мест отдыха. В частности, очищена береговая линия Жостовского карьера в деревне Жостово. С территории вывезены одноразовые мангалы, стеклянная и пластиковая тара, мелкие бытовые отходы. Также приведен в порядок участок канала имени Москвы.

Аналогичные работы на постоянной основе проводят на реках Яуза, Борисовка, Сукромка, а также на городских и сельских прудах и водоемах.

«Чистая территория у магазина начинается с каждого из нас. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.