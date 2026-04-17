В Мытищах обсудили модернизацию детской площадки в ЖК «Гулливер»

Встреча с жителями по вопросам благоустройства прошла 16 апреля в ЖК «Гулливер» в Мытищах. Заместитель главы округа Иван Яськив обсудил с жителями модернизацию детской игровой зоны и поручил управляющим компаниям провести текущий ремонт до начала мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездную встречу с жителями многоквартирных домов на улицах Комарова и Рождественской. Главной темой стала модернизация детской игровой зоны площадью более 1,6 тыс. квадратных метров. В обсуждении участвовали специалисты профильных управлений администрации, представители управляющих компаний и жители микрорайона.

«Вопрос требует серьезной проработки. В первую очередь управляющим компаниям дано поручение до начала мая провести необходимый текущий ремонт и привести территорию в нормативное состояние. В дальнейшем вместе с жителями обсудим все возможные варианты модернизации детской игровой площадки», — отметил Иван Яськив.

В 2026 году рассматривается возможность замены отдельных малых архитектурных форм с демонтируемых площадок, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистам управления благоустройства поручено подготовить несколько вариантов эскизного проекта с учетом инженерных коммуникаций, а также проработать вопрос подключения территории к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» совместно с управлением территориальной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.