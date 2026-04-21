В Мытищах изъяли 706 бутылок пива из-за нарушений

Проверку торговых объектов провели 20 апреля в городском округе Мытищи. В одном из магазинов предпринимателя привлекли к ответственности и изъяли 706 бутылок пива за нарушения при продаже алкоголя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили магазины, вход в которые расположен со двора или далее 30 метров от проезжей части.

В магазине «Продукты» на улице Индустриальной, дом 3, корпус 3, выявили нарушения по двум статьям: несоблюдение особых требований к розничной продаже алкоголя и отсутствие подключения к ЕГАИС. Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Вся алкогольная продукция была изъята — всего 706 бутылок пива.

В магазинах «Продукты 24» на Тенистом бульваре, в домах 9 и 13, нарушений законодательства не выявили. В обоих случаях вход в торговые точки находится в пределах 30 метров от дороги. Мониторинг объектов, реализующих алкогольную продукцию, продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.