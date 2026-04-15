В Мытищах 15 подросткам вручили паспорта ко Дню труда

Торжественная церемония вручения паспортов прошла 14 апреля в Мытищах в преддверии Дня труда в Московской области. Главный документ гражданина России получили 15 юношей и девушек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получение паспорта стало для школьников первым шагом во взрослую жизнь. Вместе с новыми правами у них появляются обязанности и ответственность за выбор будущего пути и профессии.

«Дорогие ребята! Гордитесь своими поступками, решениями и нашей великой страной. Пусть рядом всегда будут те, кто любит вас – родители, друзья и наставники. Их поддержка – надежный тыл. Верьте в себя, ставьте смелые цели, и пусть самые заветные желания обязательно сбываются!» — поздравила ребят глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Мытищинец Михаил Волвенкин недавно отметил 14-летие и признался, что получение паспорта стало для него важным событием. Он рассказал, что мечтает стать геологом. Интерес к минералам появился после поездки в Карелию, где ему подарили коллекцию кристаллов. Сейчас подросток изучает камни под микроскопом и собирает собственную коллекцию, в том числе композицию «солнечная система» из минералов.

Завершилась церемония творческим выступлением солисток вокальной студии «Голос» и волонтеров молодежного центра «Импульс».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.