В МВД предупредили о крадущем данные шпионском приложении ClayRat

Россиян предупреждают о шпионском вредоносном программном обеспечении ClayRat, которое распространяется мошенниками через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты, сообщает пресс-служба УБК МВД РФ.

Специалисты отмечают это версия этого приложения быстро эволюционирует.

Она маскируется под популярные приложения — WhatsApp, Google Photos, TikTok, YouTube. ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, звонкам, уведомлениям, системным данным и, возможно, камерам на смартфоне.

ClayRat следит и в тоже время распространяет себя. Приложение автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам жертвы, превращая каждый смартфон в точку распространения.

Эксперты почеркнули, что обезопасить себя можно только при скачивании приложений из проверенных источников.

Из-за участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» проводятся обучающие семинары как очно, так и онлайн.

